Охранную организацию в Липецкой области оштрафовали на 1 миллион рублей за взятку

По инициативе прокуратуры Советского района г. Липецка юридическому лицу за совершение коррупционного правонарушения назначен штраф в размере 1 млн рублей.

Учредитель частной охранной организации передал через посредника должностному лицу ОГУП «Липецкий областной водоканал» взятку в размере 200 тыс. рублей за содействие в подписании актов выполненных работ по государственным контрактам об оказании охранных услуг.

По факту дачи взятки СУ СК России по Липецкой области возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

Ход расследования взят прокуратурой на контроль.

Одновременно с этим в отношении охранной организации прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное предложение в интересах юридического лица должностному лицу денег, за совершение в интересах данного юридического лица действия, связанного с занимаемым им служебным положением).

Суд признал предприятие виновным в указанном правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Денежные средства, выступившие предметом административного правонарушения, в сумме 200 тыс. руб. конфискованы в доход государства.