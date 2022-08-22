Обеспечение школ региона надёжной охраной обсуждалось сегодня на еженедельном оперативном совещании в правительстве Липецкой области. На эти цели по инициативе губернатора Игоря Артамонов дополнительно выделено более 100 млн рублей.

Первый заместитель губернатора Александр Рябченко сообщил, что по итогам взаимодействия в рамках заседания рабочей группы правительства, администрации Липецка, Росгвардии и ассоциации частных охранных предприятий, был выработан единый подход к деятельности по охране школ, алгоритм её осуществления, согласована типовая форма контракта на оказание охранных услуг школам.

«Заключение контрактов с охранными предприятиями необходимо строго контролировать. Нельзя допустить прихода в школы компаний с сомнительной репутацией. Охрана должна быть профессиональной и надёжной», – подчеркнул губернатор.

Охранные услуги будет оказывать 21 частное предприятие, имеющее лицензии в соответствии с требованиями действующего законодательства. Всего в учреждениях образования Липецкой области, отнесённых к 1-3 категориям опасности, будет создано 196 постов охраны.