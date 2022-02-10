Оказание плановой медицинской помощи с 14 февраля временно приостанавливается в государственных учреждениях здравоохранения Липецкой области. Предварительно – на две недели, до 28 февраля. Как сообщили в областном управлении здравоохранения, мера принята в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой и резким ростом заболеваемости коронавирусом.

В облздраве пояснили, что дневные стационары при поликлиниках продолжат работу. В полном объёме будет сохранено оказание медицинской помощи пациентам с социально значимыми заболеваниями; при онкологических и гематологических заболеваниях; при заболеваниях, требующих непрерывного лечения, проведения заместительной почечной терапии.

Продолжится выдача препаратов в рамках дополнительного лекарственного обеспечения, вакцинация по нацкалендарю профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, тестирование на COVID-19. Сохранится медицинская помощь в стоматологических поликлиниках, в женских консультациях; без изменений будет проводиться патронаж на дому новорождённых. Продолжится оказание медицинской помощи лицам, подлежащим призыву на военную службу. Сохранится выдача направлений на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортное лечение. Не изменится организация предварительных, периодических, предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. Во всех стационарах области сохранится плановая госпитализация.

В облздраве также пояснили алгоритм действий для тех, кто был записан к врачу в период с 14 по 28 февраля. С каждым свяжутся из поликлиники не позднее, чем за день до даты записи и обсудят варианты переноса приёма. Если состояние пациента требует врачебного контроля, то ему будет оказана помощь. Такой механизм будет действовать для тех, кто предоставил номер телефона поликлинике, в противном случае пациенту необходимо обратиться в регистратуру медучреждения для согласования следующего посещения.

Для тех, кто находится на больничном, ничего не меняется, пациент приходит к врачу в назначенную дату и получает лечение до полного выздоровления. Новой записи на плановую медицинскую помощь пока не будет. До момента снижения заболеваемости.