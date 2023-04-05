Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Липецкой области 14 апреля. Основная цель – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости.

Старт ярмарки даст вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова в 10:00 в Центре опережающей профессиональной подготовки в прямом эфире. Во всех районах области в это время начнется масштабная встреча соискателей и работодателей. Для студентов колледжа транспорта и дорожного хозяйства свои компании презентуют АО «Энергия», ООО «ЛТК «Свободный Сокол», АО «Елецгидроагрегат». Вторая точка ярмарки расположится в Липецке с 10:00 в ТРЦ «Ривьера». На ней будут представлены около 100 вакансий от 15 предприятий. Среди них АО «Прогресс», ООО «Липецкий механический завод», АО «Лимак» и другие.

Всего липчанам предложат около 10 тысяч вакансий. Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион. «Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников – это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. Для школьников мы проведем профессиональные квесты о востребованных профессиях, для студентов – экспресс-тренинги «Как правильно составить резюме», а для мам в декрете – тренинг «Мама работает», – рассказала директор центра занятости населения Липецкой области Мария Маслакова.

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала «Работа России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими предложениями работодателей всех регионов. Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию, – узнать о самых востребованных направлениях.

По нацпроекту «Демография» идет модернизация службы занятости, которая осуществляется по поручению Президента России. Карьерные консультанты центров занятости помогут индивидуально спланировать трудовую деятельность и подобрать наиболее подходящую для вас вакансию с учетом вашей жизненной ситуации. «Изменения в службе занятости региона видны невооруженным глазом. Отделения выглядят современно. В них комфортно находиться. Но главное – оказывается помощь на принципиально новом уровне. Мы заинтересованы в том, чтобы жители трудоспособного возраста находили работу и получали достойный заработок», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.