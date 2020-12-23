С 2019 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в области реализуется региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Данный проект направлен на поддержку малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В рамках регионального проекта предусмотрена господдержка по разным направлениям: выдача гранта «Агростартап» начинающим фермерам, получение сельскохозяйственными потребительскими кооперативами субсидий на приобретение оборудования для переработки, мобильных торговых объектов и сельхозтехники, возмещение сельхозкооперативам затрат на приобретение сельхозпродукции у членов СПоК, а также обеспечение деятельности Центра компетенций АПК.

В 2020 году в рамках регионального проекта 7 сельскохозяйственным потребительским кооперативам была предоставлена финансовая поддержка на сумму 24,4 млн рублей. 25 КФХ стали получателями гранта «Агростартап» на общую сумму 72,3 млн рублей. Средний размер гранта составил 2,9 млн рублей. Направления развития самые разнообразные: от традиционных разведения КРС молочного и мясного направления, овцеводства, выращивания картофеля и чеснока, до разведения садовой земляники, пчеловодства и даже ореховодства. Средний размер гранта составил 2,9 млн рублей.

Еще 3 млн рублей было направлено на оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. Средства выделялись из федерального и областного бюджетов.

«Поддерживая малые формы хозяйствования, мы не только помогаем развивать собственный бизнес, – отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Это также способствует повышению занятости сельского населения и развитию сельских территорий в целом».