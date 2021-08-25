Универсальная ярмарка состоится в субботу, 28 августа, в Липецке на площади у Областного центра культуры, народного творчества и кино на улице Космонавтов, 54А. В ней примут участие около 100 товаропроизводителей, фермерских хозяйств, кооперативов и личных подворий, сообщили в региональном управлении потребительского рынка и ценовой политики, которое организует торговую площадку.

Покупателям предложат продукты питания, мясную и молочную продукцию, бакалею, копчености, чай, специи, продукцию пчеловодства, овощи и фрукты нового урожая. Сельскохозяйственные предприятия муниципальных районов области привезут зерновые культуры. Ярмарка будет работать с 8.00 до 14.00.

Такой формат торговли выгоден как продавцам, так и покупателям. «Цены на ярмарках – ниже рыночных, широкий ассортимент, а главное – люди уходят довольные и с покупками», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.