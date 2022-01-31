Бесплатные лекарства от коронавируса за первый месяц текущего года получили 4648 жителей Липецкой области. В общей сложности с 1 по 27 января медики выписали для больных COVID-19 рецепты почти на 12 млн рублей, сообщает региональное управление здравоохранения.

Перечень бесплатных препаратов сформирован в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России. В него включены различные эффективные противовирусные препараты (рекомбинантные интерфероны, этиотропные препараты), антикоагулянты, при необходимости – жаропонижающие средства. Лекарства, показанные больному исходя из тяжести его состояния, выписываются и выдаются пациенту медицинским работником.