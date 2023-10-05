В День учителя региональное Отделение Социального фонда поздравляет педагогов с профессиональным праздником и напоминает им о правах, положенных по закону. За многолетний опыт работники, трудящиеся в сфере образования не меньше 25 лет имеют право на досрочный выход на пенсию.

На сегодняшний день в Липецкой области досрочные пенсии получают около 12 тысяч учителей, педагогов дополнительного образования и воспитателей региона. Педагогические работники могут рассчитывать на досрочную пенсию при соблюдении нескольких условий:

— наличие не менее 25 лет стажа работы в учреждениях образования;

— необходимое количество заработанных пенсионных коэффициентов (в 2023 году — 25,8, в 2024 году — 28,2, а с 2025 года — 30).

Стоит отметить, что педагогам право выхода на досрочную пенсию повышается на 5 лет, с учетом переходного периода. К примеру, при выработке педагогического стажа в 2021 году, выйти на пенсию учитель сможет в 2024 году. А если 25 лет стажа педагог выработает в этом году, то право получить досрочную пенсию у него наступит в 2028 году.

Важно! В льготный период засчитываются периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования педагогов за всю трудовую деятельность.