Объёмы производства овощей растут в Липецкой области. Сбор овощей в открытом грунте ведут три района. На начало текущей недели получено 2,5 тысячи тонн, сообщает региональное управление сельского хозяйства. Чеснок в промышленных масштабах выращивают в Тербунском районе. На производстве моркови и столовой свёклы специализируются хозяйства Хлевенского и Усманского районов. Кроме того, в регионе в открытом грунте собирают кабачки, огурцы, томаты и лук. В текущем году площадь под овощами в открытом грунте увеличена на 10 %. В сельхозпредприятиях и К(Ф)Х овощные культуры размещены на 656 гектарах.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – У области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами».

Также продолжается сбор овощей и зеленных культур в теплицах с круглогодичным циклом выращивания. Там получено 115 тысяч тонн. Это на 5,7 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Томатов выращено 57,9 тысяч тонн, огурцов – 56,4 тысячи тонн. В Елецком районе собрано 700 тонн салата.