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Около 140 млн рублей было направлено на льготы по капремонту в 2022 году

2 часа назад
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Ветераны труда, участники ВОВ, труженики тыла, лица, пострадавшие от политических репрессий, инвалиды, граждане, достигшие 70 и 80 лет, а также некоторые другие категории жителей располагают правом на льготу на уплату взноса на капитальный ремонт. Для этого нужно предоставить необходимый пакет документов в ближайшее отделение МФЦ.

Льгота носит компенсационный характер, то есть денежные выплаты будут ежемесячно перечисляться на счет гражданина в банке или через подразделения почтовой связи. Квитанции на капитальный ремонт по-прежнему будут приходить собственнику, и их необходимо оплачивать.

В 2022 году из консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на компенсацию взносов на капитальный ремонт было направлено:

  • гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет – 23,2 млн руб.;
  • льготным категориям граждан федерального и областного уровней – 114,8 млн руб.

Узнать подробную информацию по вопросам предоставления льгот при уплате взносов на капитальный ремонт можно в отделениях центров «Мои документы».

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