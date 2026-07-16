Около 1500 липчан оформили страховую пенсию по возрасту автоматически в 2026 году

Автоматическое назначение страховой пенсии по старости доступно гражданам, достигшим пенсионного возраста и имеющим необходимый стаж и пенсионные коэффициенты. В Липецкой области больше 60% граждан, получивших уведомление, согласились на автоматическое оформление пенсии. В 2026 году автоматически пенсия может быть назначена мужчинам в возрасте 64 лет и женщинам, достигшим 59 лет, при наличии не менее 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.

Отделение СФР по Липецкой области заблаговременно проверяет все условия для назначения страховой пенсии на основании сведений, которыми располагает. Если все в порядке, то региональный Соцфонд направляет гражданину уведомление о возможности подать на портале Госуслуг заявление об автоматическом назначении пенсии.

Кроме того, сервис автоматического назначения пенсии предложит человеку ответить на несколько вопросов, которые позволят уточнить полноту сведений о пенсионных правах на лицевом счете, и рассчитает размер пенсии. В случае согласия гражданина пенсия назначается автоматически. Уведомление о назначенной пенсии поступит заявителю в личный кабинет в течение трех часов. Если в выписке не хватает данных или допущена неточность, гражданину необходимо обратиться в клиентскую службу СФР с подтверждающими документами.

«Сейчас многие выплаты оформляются проактивно и дистанционно. Липецкая область вообще по многим показателям лидер в стране внедрения цифровых сервисов и услуг», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.