Заключительное мероприятие в рамках профилактической акции «Здоровое долголетие» в 2024 году состоялось в Липецкой районной больнице. В ходе акции врачи областной клинической больницы, областного клинического центра, областного перинатального центра провели углубленное обследование порядка 90 пациентов с хроническими заболеваниями, а также отбор больных для оздоровления и лечения в условиях областных стационаров и при необходимости за пределами области. Медицинская бригада была укомплектована такими специалистами, как кардиолог, невролог, ревматолог, эндокринолог, офтальмолог, гинеколог и врач ультразвуковой диагностики. Кроме того, специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики напомнили основные принципы ведения здорового образа жизни и дали рекомендации по правильному питанию.

В течение 2024 года акция «Здоровое долголетие» проходила ежемесячно в районных и центральных районных больницах. Всего врачи осмотрели порядка 1700 человек. В следующем году акция также продолжится. О местах проведения региональное управление здравоохранения сообщит у себя на сайте. «Подобные усиленные профилактические мероприятия проводятся для раннего выявления заболеваний, что позволяет вовремя взять контроль над патологией и предупредить ее прогрессирование. Это важно для предотвращения преждевременной смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.