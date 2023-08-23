Около 1900 студентов-первокурсников поступили в техникумы и колледжи Липецкой области в этом году на программы обучения в рамках федерального проекта «Профессионалитет», сообщает управление образования и науки Липецкой области.

В образовательно-производственном кластере «Цифровое машиностроение Липецкой области» 525 первокурсников. Приемная кампания велась по специальностям: технология машиностроения, сварочное производство, компьютерные системы и комплексы и другие. Машиностроительный кластер создан в этом году на базе Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий. На обновление его инфраструктуры было выделено 100 млн рублей из федерального бюджета. В работе кластера также принимают участие пять учреждений среднего профессионального образования Липецкой области. Партнёром-работодателем колледжа по «Профессионалитету» стал Липецкцемент.

В образовательных организациях кластера «Здравоохранение Липецкой области» начнут обучение 665 студентов. Наибольший интерес у молодых людей вызвали профессии медсестры и фельдшера на базе девяти классов. Субсидию для создания образовательного кластера «Здравоохранение Липецкой области» получил Липецкий медицинский колледж: 60,5 млн рублей из федерального бюджета, 5 млн рублей из бюджета области, и еще 2 млн – из внебюджетных источников. В кластер вошли организации СПО медицинского профиля региона и ведущие медицинские учреждения, такие как Областная детская больница, Липецкая городская детская больница, Липецкая областная клиническая больница, Липецкий областной перинатальный центр, Липецкий областной онкологический диспансер, Липецкий областной клинический центр, Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области.

В прошлом году проект «Профессионалитет» был успешно реализован в Липецком металлургическом колледже. Новое оборудование также используют студенты Липецкого политехнического техникума и Грязинского технического колледжа. В этом году в рамках проекта велся набор по 16 специальностям. Среди них металлургия черных металлов, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, обработка металлов давлением и другие востребованные специальности. В этом году в образовательно-производственном кластере в металлургии – 707 первокурсников.

Программа обучения по «Профессионалитету» отличается сокращенными сроками обучения с акцентом на практику, гарантией трудоустройства на предприятие, которое участвует в кластере, высококлассными педагогами и мастерами производственного обучения, прошедшими программу повышения квалификации. «Подготовка специалистов нужных профессий – задача государственной важности, которую нужно решать стратегически, анализируя социально-экономические перспективы региона», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.