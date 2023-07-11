Жители региона в июне направили 1975 обращений на интернет-портал «Развиваем Липецкую область вместе!». Традиционно самыми актуальными стали проблемы в сфере ЖКХ, благоустройство населенных пунктов, автомобильные дороги и общественный транспорт.

«В частности, жителей многоквартирных домов интересовали вопросы связанные с ремонтом общедомового имущества – лестничных маршей, стока ливневых вод, а также протекающие крыши и затопленные подвалы. Жители домов частного сектора обеспокоены недостаточным напором холодной воды или полным ее отсутствием. Вопросы ямочного ремонта чаще всего поднимались в сфере автомобильных дорог. А наиболее актуальными вопросами благоустройства остаются несвоевременная опиловка кустарников и деревьев, покос травы, несвоевременный вывоз порубочных остатков, ремонт тротуаров», – сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области.

Губернатор региона Игорь Артамонов регулярно просматривает поступающие обращения. Знание их тематики помогает оперативно принимать системные решения. «С самого первого дня в Липецкой области я уделяю особое внимание работе с обращениями. Мы многого здесь добились, создали удобные сервисы, полностью перестроили работу с гражданами. Стремимся быстро и качественно отрабатывать запросы людей», – подчеркнул Игорь Артамонов.