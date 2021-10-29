Жители деревень Копцевы Хутора и Кузьминские Отвержки в Липецком районе теперь смогут накапливать отходы раздельно. Здесь еще 23 контейнерные площадки оборудованы для раздельного сбора отходов (РСО). Специальные контейнеры на безвозмездной основе установил региональный оператор АО «Экопром-Липецк».

Как сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, появление новых возможностей для раздельного сбора твердых коммунальных отходов стимулирует соответствующий запрос общества. Еще больше жителей региона хотят присоединиться к разумному обращению с ТКО.

«Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет», – отметил глава администрации региона Игорь Артамонов.

В Липецкой области работа по установке контейнеров для РСО ведется с 2018 года. Постепенно ареал присутствия системы раздельного накопления отходов в регионе увеличивался. Сначала контейнеры были установлены в Липецке и Ельце, затем в городах Грязи, Данков, Задонск, Лебедянь, Усмань, Чаплыгин, а также в Липецком и Хлевенском районах. В Липецком районе контейнеры для раздельного накопления ТКО уже установлены в селах Сырское, Хрущевка, Подгорное, Ситовка, Воскресеновка, Ильино, Никольское, ряде других, и география постоянно расширяется.

Всего в Липецкой области установлено около 2,5 тысячи контейнеров для раздельного накопления ТКО. Это стало возможно благодаря активности органов местного самоуправления и поддержке областной власти. Заявка на получение федеральных средств с целью закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО была одобрена Липецкой области в сентябре нынешнего года.

Установку контейнеров для раздельного накопления ТКО сопровождало и обновление контейнерной базы. Так, в Кузьмино-Отвержском сельсовете число современных евроконтейнеров увеличилось на 55. В следующем году здесь и в Копцевых Хуторах запланирована реконструкция старых и строительство новых современных контейнерных площадок. На эти цели из муниципального бюджета выделено 2 млн рублей.

«Увеличение доли обработанных и утилизированных ТКО и сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, являются приоритетными задачами федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», – подчеркнул заместитель начальника управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Максим Ермолов. – Для совершенствования системы обращения с отходами в Липецкой области внедряется раздельное накопление отходов, увеличиваются мощности переработки, процесс сбора ТКО становится более эстетичным».