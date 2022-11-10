Около 20 тысяч жителей Липецкой области в этом году написали Большой этнографический диктант. Международная акция проходила с 3 по 8 ноября. Диктант можно было написать в онлайн-формате на сайте на сайте и площадках, которые были организованы в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и в Липецком институте развития образования.

Всего в Диктанте приняли участие 3 млн 972 тыс. человек. Свой уровень этнографической грамотности могли проверить жители России и зарубежья, владеющие русским, английским, испанским и китайским языками. Участниками Большого этнографического диктанта ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных стран. Акция впервые прошла 4 октября 2016 года, участие в ней тогда приняли 90 тысяч жителей России, а уже в 2021 году — более 2,5 млн человек из всех регионов РФ и 95 стран мира. В Липецкой области в прошлом году акцию поддержали около 13 тысяч участников.

«Россия – многонациональная страна. Участие в диктанте дает возможность оценить наши познания в этом направлении. Думаю, многие после такой проверки захотят больше узнать о культуре и традициях представителей разных национальностей, живущих в России», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.