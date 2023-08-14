Липчане с ограниченными возможностями здоровья обращаются в службы занятости и находят работу. С начала года трудоустроены около 200 человек. Сейчас на учете за поиском работы зарегистрированы 203 человека с ограниченными возможностями здоровья. Работодатели региона готовы предоставить им более 800 вакансий.

Помимо трудоустройства им готовы предложить такие услуги, как помощь в организации собственного дела, профориентация, профессиональное обучение, социальная адаптация на рынке труда, психологическая поддержка, временное трудоустройство. Соискатели с инвалидностью работают в сферах торговли, образования, общественного питания.

«Наши специалисты основательно рассматривают предложения от различных работодателей, так как необходимо подобрать работу, учитывая индивидуальные особенности каждого. Нами контролируется организация рабочих мест и создание условий труда инвалидов со стороны работодателей», – прокомментировала директор центра занятости населения Липецкой области Мария Маслакова. Чтобы мотивировать работодателей принимать на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, в регионе существуют субсидии на создание рабочих мест для инвалидов.

«Государственная помощь, различные меры поддержки являются важнейшими задачами социальной политики для региональных властей, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Это позволяет людям не замыкаться на своих проблемах, удовлетворять досуговые, познавательные, эмоционально-эстетические потребности, что в комплексе с другими реабилитационными мероприятиями – медицинскими, психологическими, бытовыми, делает их жизнь комфортнее и содержательнее. При этом развиваются личностные качества каждого человека, повышается его статус в обществе».