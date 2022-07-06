Туристский слёт педагогических работников состоялся в Тютчевском лесу в Лебедянском районе. 17 команд представляли образовательные организации Липецкой области. Слеты традиционно являются проверкой готовности учащихся и педагогов к летним туристским походам и экспедициям, сообщили в управлении образования и науки региона.

В течение нескольких дней учителя соревновались в мастерстве по спортивному туризму на короткой пешеходной дистанции, ориентировались на местности по карте и компасу, участвовали в «Профсоюзных стартах». Свои творческие способности, мастерство и таланты учителя в полной мере продемонстрировали в конкурсах. Педагоги оборудовали и украшали биваки, готовили «Завтрак туриста», пели, танцевали и разыгрывали сценки на поляне слета под девизом «НАМ 20 ЛЕТ!», посвящённые юбилею профсоюза, участвовали в конкурсе краеведов «История земли Липецкой».

В общекомандном зачете первое место заняли учителя Добринского района, на втором – педагоги Ельца, на третьем – сборная Липецкого района. Команда-победительница примет участие в XXIX Всероссийском туристском слёте педагогов, который пройдёт 22-27 августа в Республике Татарстан.

Туристские слёты – одна из форм массовой туристской работы со школьниками в Липецкой области. Здесь школьники развивают выносливость, силу, отрабатывают туристские навыки и умения, получают практический опыт самообслуживания в природной среде. Постоянное внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни среди школьников уделяет губернатор региона Игорь Артамонов. «Мы стремимся к тому, чтобы разнообразный и содержательный летний отдых стал для юных жителей Липецкой области самым прекрасным временем и одновременно закалял организм, укрепляя здоровье», – отметил Игорь Артамонов.