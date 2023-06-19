Сезон летних туристских слетов и походов для юных жителей региона стартовал в Липецкой области. В них принимают участие ребята от 10 до 18 лет. Маршруты проходят по территории муниципалитетов. Продолжительность походов составляет от 1 до 5 дней.

Предслётовский поход – обязательное условие участия в «Туристском фестивале» в рамках регионального этапа Всероссийского слета юных туристов, который пройдет в Добринском районе с 26 по 28 июня. Команды самостоятельно организуют и проводят двухдневный туристский поход с ночёвкой в полевых условиях. Протяжённость маршрута – 15-20 км. В походах ребята идут по пешеходному маршруту или сплавляются по реке. Туристские слеты уже состоялись в Ельце, Липецком и Добринском районах. До 25 июня слеты пройдут и в других муниципальных образованиях, сообщили в управлении образования и науки региона.

Туристские слёты – одна из форм массовой туристской работы со школьниками в Липецкой области. Здесь юные любители турпоходов развивают выносливость, силу, отрабатывают туристские навыки и умения, получают практический опыт самообслуживания в природной среде. Постоянное внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни среди школьников уделяет губернатор региона Игорь Артамонов. «Мы стремимся к тому, чтобы разнообразный и содержательный летний отдых стал для юных жителей Липецкой области самым прекрасным временем и одновременно закалял организм, укрепляя здоровье», – отметил Игорь Артамонов.