Подготовкой к отопительному сезону 2023-2024 годов сейчас занимаются не только управляющие, но и ресурсоснабжающие организации Липецкой области. Только в Липецке АО «Квадра» в этом году планирует направить на модернизацию и ремонт тепловых сетей и генерирующего оборудования более 1,5 млрд рублей. В результате к следующему отопительному сезону энергетики обновят 24,5 км тепловых сетей.

Как ведутся работы на примере областного центра региональным журналистам показали заместитель председателя липецкого департамента ЖКХ Александр Целыковский и главный инженер производственного подразделения АО «Квадра» «Липецкие тепловые сети» Алексей Пшеничников. В список объектов выборочной поверки попали ремонтируемые участки теплотрасс на улицах Неделина и Гагарина.

Так, в рамках технического перевооружения тепломагистрали на улице Неделина АО «Квадра» модернизирует 674 метра трубопровода. Решение о реконструкции этого участка теплосети назрело давно, с 2019 по 2021 годы на нем было зафиксировано 12 повреждений. Благодаря модернизации повысится надежность теплоснабжения более 150 многоквартирных домов, в которых живут почти 47 тыс. человек. От этого участка зависит и теплоснабжение 24 социально значимых объектов, в том числе трех школ и двух детских садов.

Еще один масштабный проект, который реализует ресурсоснабжающая организация, – техническое перевооружение тепловой магистрали от Привокзальной котельной до пересечения улиц Гагарина и Балмочных. Проект состоит из двух этапов. Первый был завершен в прошлом году, в районе Привокзальной котельной модернизировали 600 метров тепловой сети. В этом году в рамках второго этапа будет обновлено около 4 километров магистрального трубопровода.

«Завершение работ повысит качество и надежность теплоснабжения почти 150 многоквартирных домов, в которых живут более 20 тысяч человек, а также обеспечит необходимой инженерной инфраструктурой территории комплексной жилой застройки в районе улиц Гагарина, Балмочных и Вавилова», – отметил Алексей Пшеничников.

Важно, что ремонт не оказывает влияния на теплоснабжение потребителей. Временные отключения горячей воды в этих районах обусловлены только проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.