Дополнительно около 250 млн рублей направлено по инициативе главы региона Игоря Артамонова на борьбу с COVID-19 в Липецкой области. «Для недопущения ухудшения эпидемической ситуации и роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией предусмотрен целый ряд мер», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Так, выделено еще 100 млн рублей для лекарственного обеспечения больных новой коронавирусной инфекцией (НКВИ) в амбулаторных и стационарных условиях. Дополнительное финансирование направлено на приобретение кислорода ковидным госпиталям и тестов для диагностики НКВИ первичному звену здравоохранения, а также на аренду автотранспорта (транспортные услуги) для перевозки медработников, пациентов и биологического материала при оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией и при подозрении на нее.

С февраля по апрель 2022 года установлена ежемесячная выплата в размере 15000 рублей фельдшерам областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, и в размере 10000 рублей – медицинским сестрам областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях. Как пояснили в управлении здравоохранения региона, эти выплаты назначены находившимся на пенсии и не состоявшим в трудовых отношениях по состоянию на день вступления в силу соответствующего постановления, заключившим трудовой договор о работе в областном государственном учреждении здравоохранения не менее чем на 1 ставку; а также находившимся в отпуске по уходу за ребенком по состоянию на день вступления в силу соответствующего постановления и прекратившим его досрочно, при условии осуществления трудовой деятельности в областном государственном учреждении здравоохранения не менее чем на одну ставку.

Возобновлены с февраля по апрель 2022 года выплаты работникам выездных бригад скорой медицинской помощи, установленные постановлением администрации области от 7.10.2021 № 427. Решено продолжить ежемесячные выплаты в размере 30000 рублей врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, установленных постановлением администрации Липецкой области от 21.10.2021 № 450 (врачам-пенсионерам и врачам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, изъявившим желание вернуться на работы в первичное звено здравоохранения). Кроме того, продляются выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам подведомственных учреждений в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 15.04.2020 № 222.