274 подростка Липецкой области привились вакциной «Спутник М», сообщает региональное управление здравоохранения. Вакцина «Спутник М» или «Гам-Ковид-Вак М» предназначена для иммунизации подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Препарат двухкомпонентный, как и «Спутник V». Однако в его составе доза действующего вещества в пять раз ниже, чем во «взрослой» версии. Вакцинация ребят до 15 лет детей проводится по желанию и с обязательного письменного согласия родителей.

Противопоказания для иммунизации подростков – гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний. Перед уколом ребёнка осмотрит педиатр – измерит давление, сатурацию и температуру.

На сегодня однократно привито 743,8 тыс. человек (из них 127,2 тыс. человек — повторная вакцинация, план выполнен на 86,7% (без учёта повторной вакцинации, из расчета охвата населения 80%). Охват населения составляет 69,4% без учёта повторной вакцинации. Двукратно привито 720,3 тыс. человек (в том числе повторная вакцинация — 119 тысяч человек).