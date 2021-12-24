Достроены еще два дома, включенных в Единый реестр проблемных объектов, в областном центре. Дом №7 на улице Хренникова компания ООО «СК-Аструм» начала возводить в 2016 году. Квартиры в нем дольщики должны были получить в 2019 году. Однако в срок объект компания не сдала. Права и обязанности недобросовестного застройщика были переданы АО СЗ «Ремстройсервис». Организация пришлось возводить дом практически с нуля.

Еще один дом, который ввели в эксплуатацию, расположен на улице Б. Хмельницкого. Строить многоэтажку начали в 2015 году, ключи от квартир дольщики должны были получить в 2019, но этого не случилось. Объект также признали проблемным. Завершил работы ООО СЗ «Строймастер».

Работа по восстановлению прав обманутых дольщиков в регионе началась благодаря руководителю региона Игорю Артамонову. До конца декабря 2021 года в правах будет восстановлено 2882 участника долевого строительства из домов, внесенных в Единый реестр проблемных объектов.

«За последние несколько лет в Липецке ввели в эксплуатацию больше 20 долгостроев. Все проблемные дома будут достроены», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Как отмечают в областном управлении строительства и архитектуры, нередко даже ответственные строительные компании становятся заложниками внешних обстоятельств, таких, как существенное увеличение себестоимости стройматериалов или задержка их поставки. Подобный пример – дом III-1 в микрорайоне Елецкий, который «Глобус Групп» достраивает за двумя недобросовестными застройщиками – ООО Завод «Стройдеталь» и АО «ЛИК».

Готовность объекта составляет уже около 90%, в двух из четырех секций завершена большая часть строительных работ, в оставшихся до конца года планируется выполнить возведение конструкций и приступить к кровельным и отделочным работам, остеклению оконных проемов и лоджий. Ожидается, что в эксплуатацию дом введут весной 2022 года. Это позволит восстановить в правах еще 280 участников долевого строительства.

«Мы не отказываемся от своих обязательств перед участниками долевого строительства, однако по ряду объективных причин вынуждены перенести ввод дома в эксплуатацию с 2021 года на весну 2022-го. При этом нами привлечено дополнительное финансирование для ускорения темпов строительства без ущерба качеству. С каждым из дольщиков мы уже сейчас готовы решать вопрос о выплате неустойки за период просрочки, кроме того, готовы предоставить свое согласие участникам строительства на продажу квартир, – отметил исполнительный директор компании «Глобус Групп» Владимир Дятчин.