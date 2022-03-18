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Около 40 школьников представят Липецкую область на заключительном этапе всероссийской олимпиады

18 минут назад
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18 марта стартует заключительный этап всероссийской олимпиады школьников. В нём примут участие более шести тысяч школьников.

Интеллектуальное состязание начнётся с олимпиады по французскому языку.

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Дипломы победителей и призёров олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в российские вузы без вступительных испытаний по специальностям, соответствующим профильному направлению олимпиады.

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