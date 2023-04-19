Около 40 социальных учреждений будут капитально отремонтированы в Липецкой области. Работы проведут за счёт федеральных и региональных средств.

Запланирован ремонт 14 досуговых центров, три из них – в Данковском, Липецком и Чаплыгинском районах – в рамках нацпроекта «Культура». Помимо этого, за счёт областного бюджета капремонт проведут в одной библиотеке, двух садиках и 21, расположенных в разных районах региона.

Контракты по всем объектам уже заключены. На ряде площадок строители приступили к работам.

«Благодаря выделенным средствам регион получит отремонтированные и хорошо оснащённые дома культуры, школы и садики. И эта работа обязательно будет продолжена. Важно, чтобы жизнь в районах не угасала, чтобы сельские территории всесторонне развивались», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.