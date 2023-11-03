Видеокамеры в Липецке помогли задержать 15 курьеров-мошенников, раскрыть кражи, убийство и другие правонарушения. В 2024 году в системе уличного видеонаблюдения добавится около 4000 камер. Их подключат к системе распознавания лиц. Об этом в ходе прямого эфира рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

А вот доступ к видеопотокам с камер, расположенных на школах, делать открытым пока не планируют. В целях безопасности он есть только у руководства школ, полиции и других официальных служб.