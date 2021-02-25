Специалисты муниципального управления благоустройства Липецка устраняют последствия снегопада и готовят улично-дорожную сеть областного центра к оттепели, сообщает пресс-служба мэрии.

Еще накануне вечером, 24 февраля, 16 пескоразбрасывателей приступили к внесению противогололёдных материалов на проезжие части, чтобы предотвратить образование наледи. За прошедшие сутки израсходовано более одной тысячи тонн пескосоляной смеси и порядка 40 тонн технической соли.

С учетом интенсивности снегопада, также вечером 24 февраля на подметание спусков, подъёмов и мостовых переходов вышли шесть тракторов, оборудованных специальными щётками. В это же время сотрудники управления при помощи двух снегопогрузчиков и восьми самосвалов продолжали вывозить снег с городских дорог. За сутки удалось убрать около одной тысячи кубометров снега. Работы продолжаются и сейчас. Специалисты убирают на улицах Космонавтов и Горького.

– Особое внимание уделяем пешеходным зонам. Здесь с 3.00 работают шесть тракторов и восемь малогабаритных машин, с 4.00 вышли 135 дворников. Сотрудники посыпают и очищают тротуары, подходы к «зебрам» и остановки транспорта, – отметил начальник управления Алексей Романчукевич.

По его словам, уже к вечеру специалисты готовятся к оттепели. За день приложат все усилия, чтобы вывезти как можно больше снега и прочистить максимальное количество дождеприёмных колодцев и решёток. Кроме того, для стабилизации ситуации на сложных участках, на дежурство вывели три ассенизаторских машины.