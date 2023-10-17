Профилактическая акция «СТОП инсульт!» состоялась в поликлинике Липецкого областного клинического центра с целью ранней диагностики болезней сердечно-сосудистой системы, а также оказания консультаций, направленных на профилактику инсульта и пропаганду здорового образа жизни. Жители Липецка прошли антропометрию (измерение роста и веса, объема талии, вычисление индекса массы тела), измерение артериального давления, электрокардиографию и другие обследования. Более 30 пациентов получили консультацию врача-терапевта, около 20 граждан с высоким и очень высоким суммарным кардиоваскулярным риском – консультацию врача-кардиолога и врача-невролога. Впервые заболевание было выявлено у двух человек.

Среди участников профилактической акции волонтеры-медики Липецкого медицинского колледжа провели анкетирование по изучению факторов риска инсульта с целью выявления предрасположенности населения к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. А в холле медучреждения работали интерактивные площадки. На площадке областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики все желающие приняли участие в викторине, посвященной профилактике инсульта, по ее итогам липчане получили памятные сувениры. Сотрудник Областного врачебно-физкультурного диспансера продемонстрировал комплекс физических упражнений для индивидуальных занятий. Также пациенты посетили площадку областного наркологического диспансера, где прошли обследование на смокелайзере и расширили знания о влиянии на здоровье табакокурения, употребления алкоголя и наркомании. Кроме того, среди посетителей медицинского учреждения распространили буклеты и листовки, в том числе по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и пропаганде здорового образа жизни.

В течение 2023 года акция «СТОП инсульт!» проходит ежемесячно (по утвержденному графику) в поликлиниках Липецка для прикрепленного и проживающего на территории обслуживания населения. Следующая состоится 8 ноября в поликлинике Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед», расположенной в областном центре на улице Невского, 25.