Предприятие «Липецкий аэропорт» подвело итоги торгов на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности Липецкой области, и закрепленного у него на праве управления для осуществления аэропортовой деятельности. Победителем электронного аукциона стало дочернее предприятие группы компаний «Аэрофьюэлз».

После получения компанией сертификата оператора аэродрома и снятия ограничений на полёты, аэропорт начнёт функционировать как ООО «Международный аэропорт Липецк». Срок аренды составит 30 лет. За счёт средств инвестора удастся исключить ежегодную бюджетную нагрузку региона в виде дотаций предприятию. По словам представителя ГК «Аэрофьюэлз», компания планирует инвестировать до 500 млн рублей в развитие аэропорта. На эти средства модернизируют топливозаправочный комплекс в соответствии с российскими и международными стандартами, приобретут специализированное оборудование, выполнят отделку фасада здания аэровокзала. Компания сохранит рабочие места и в перспективе создаст новые. Ожидается увеличение пассажиропотока до 300 тысяч человек в год при условии возобновления работы аэропорта и отсутствии форс-мажорных обстоятельств.

Повысить качество предоставляемых услуг планируют в том числе за счёт привлечения новых авиакомпаний, эксплуатирующих воздушные суда большой вместимости, а также с помощью расширения географии полётов и увеличения количества авиарейсов. С целью снижения стоимости авиабилетов рассматривается вариант привлечения авиакомпаний, в том числе лоукостеров, для совершения регулярных рейсов.

Помимо вложений инвестора, в 2024-2027 годах Минтрансом РФ будут проведены работы по реконструкции и строительству ряда федеральных объектов на территории аэропорта. После разработки проектно-сметной документации обновление ждёт существующую рулёжную дорожку и перрон, площадку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, патрульную дорогу, а также периметровое ограждение с техническими средствами охраны и контрольно-пропускным пунктом. Из нового на территории аэропорта появятся перрон на пять мест стоянки воздушных судов, аварийно-спасательная станция и очистные сооружения. На эти цели в Федеральной адресной инвестиционной программе в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры аэропорта предусмотрено почти 3 млрд рублей.

Группа компаний «Аэрофьюэлз» – один из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов в России. В последние годы одним из приоритетных направлений деятельности ГК стало развитие и модернизация региональных аэропортовых комплексов. Яркие примеры – международные аэропорты Кургана и Чебоксар.

В Кургане за счёт средств инвестора уже завершена реконструкция аэровокзала с обустройством зала внутренних авиалиний, бизнес-зала, боулинг-клуба и кафе. В Чебоксарах подобные работы стартовали в 2021 году. За несколько лет оба международных аэропорта привлекли новых авиаперевозчиков, расширили географию полётов, увеличили частоту рейсов и пассажиропоток.

Так, пассажиропоток аэропорта Кургана увеличился с 40 до 160 тысяч пассажиров в год, Чебоксарский аэропорт побил рекорд 1980 года, увеличив с 2016 года пассажиропоток со 160 до 460 тысяч пассажиров в год.