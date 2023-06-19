В ОЭЗ «Липецк» подвели предварительные итоги работы на международном экономическом форуме, который прошел в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Представители делегации Липецкой области подписали семь соглашений с новыми резидентами особой экономической зоны. Общая сумма инвестиций, которые готовы вложить в проекты бизнесмены, на данный момент составляет около 8,5 млрд руб. До 2026 года предполагается создание около 560 рабочих мест на Грязинской и Елецкой площадках.

Компания «ИнвестПро» вложит 4 млрд рублей в строительство первого в России завода по производству высокопрочной посуды из опалового стекла. Сейчас она в основном импортируется из Франции, Италии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана. В России её только декорируют. Открытие завода запланировано на III квартал 2025 года. Будет создано более 200 рабочих мест.

Компания «РашнПетФуд» намерена построить завод по производству кормов для домашних животных на Елецком участке ОЭЗ. Объем инвестиций в проект составит 2 млрд рублей. В планах компании – к 2025 году ввести предприятие в эксплуатацию. Будет создано более 100 рабочих мест. «РашнПетФуд» входит в Ассоциацию предпринимателей зообизнеса «Триол». Это многофункциональный бизнес, специализирующийся на производстве и дистрибуции зоотоваров по России и СНГ.

Еще один резидент, который приходит в Липецкую область, займется производством контейнеров для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом. Компания «Феррогрупп»

планирует строительство завода на Грязинском участке ОЭЗ «Липецк». Сумма инвестиций в производство — 482 млн рублей. Количество вакансий для трудоустройства – 90. На предприятии будет освоен выпуск четырех видов контейнеров. Объем производства составит порядка 1500 контейнеров для рулонной стали и порядка 2000 транспортных и специализированных контейнеров в год.

«Форум – это импульс для развития экономики области. Мы подписали 27 соглашений. Большинство о строительстве новых производств или развитии уже действующих. Реализация соглашений даст региону 1750 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит почти 22 млрд рублей. Важно, что крупные компании готовы вкладывать средства не только в новые производства, но и в развитие нашего региона, улучшение условий жизни липчан», – отметил Игорь Артамонов.

ОЭЗ «Липецк» в качестве партнера и территории для развития бизнеса выбрала также компания «АРЛАН-машины». Она стала резидентом ОЭЗ в 2022 году, и практически сразу было принято решение о расширении проекта. На заводе по производству бункеров-перегрузчиков, которые являются необходимым технологическим звеном при уборке и севе зерновых, будет освоен еще один вид деятельности – изготовление пластиковых рукавов для хранения зерновых и масличных культур, это альтернатива хранения сельскохозяйственной продукции на элеваторах. Резидент готов вложить 800 млн рублей инвестиций и создать 40 рабочих мест.

Резидентом особой экономической зоны стала компания «ЛипецкТехноЛит». Ее проект подразумевает строительство дробеметного оборудования для очистки металла. Предполагаемый объем производства – от 50 единиц оборудования в год (а также литья специального чугуна и стали), до 500 тонн в год и комплектующих более 1000 единиц в год. Инвестиционные вложения составят 190 млн рублей. На заводе будет создано 70 рабочих мест.

На ПМЭФ-2023 было заключено соглашение с компанией «Микроволокно», которая намерена построить предприятие по производству утеплителя из синтетических волокон для одежды. Плановая мощность производства составит 1 800 000 погонных метров изделия в год. Завод предоставит соискателям 30 свободных вакансий, объем инвестиций в проект составит 250 млн руб.

Новым предприятием сельскохозяйственной направленности пополнится агрокластер Елецкой площадки ОЭЗ. Компания «Агролига ЦСР» планирует возвести здесь современный селекционный семеноводческий комплекс. Специалисты предприятия займутся производством и селекцией семян твердой пшеницы высоких репродукций. ГК «Агролига России» (ООО «Агролига») занимается реализацией проектов в сфере растениеводства и является ведущим отечественным дистрибутором семян полевых культур, средств защиты растений, удобрений от известных мировых производителей. Объем инвестиций – 300 млн руб. Количество рабочих мест – 30.

«В 2022 году на наши площадки пришли семь новых инвесторов, ОЭЗ «Липецк» стала лучшей среди экономических зон промышленно-производственного типа в России. В этом году мы подписали семь соглашений в рамках ПМЭФ. Это интересные проекты, причем, абсолютно разной направленности. Удалось не только привлечь в регион инвестиции, но и планировать создание рабочих мест, в том числе, на новых для Липецкой области производствах», – отметил генеральный директор ОЭЭЗ «Липецк» Александр Базаев.