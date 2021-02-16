Ограничения на вывоз зерна будут действовать в России с 15 февраля до 30 июня 2021 года, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. Без взимания таможенной пошлины можно будет экспортировать 17,5 млн тонн зерновых – пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Этот объем распределен Минсельхозом РФ между сельхозтоваропроизводителями, подавшими заявки на выделение квоты. Экспорт сверх этого объема будет облагаться пошлиной в размере 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. В Липецкой области шесть предприятий будут иметь возможность беспошлинно вывезти за рубеж 56,6 тыс. тонн зерновых.

В 2020 году на экспорт с территории региона вывезено свыше 500 тыс. тонн зерновых на общую сумму более 110 млн долларов.

«Несмотря на введение таможенных ограничений, липецкие аграрии приложат максимум усилий для выполнения в 2021 году показателя, установленного для региона федеральным проектом «Экспорт продукции АПК», – отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.