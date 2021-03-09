Почти 60 тысяч жителей Липецкой области уже сделали прививку от коронавируса.

– Темпы вакцинации хорошие, но говорить, что это число привитых может существенно повлиять на заболеваемость, пока рано, – рассказала представитель облздрава Светлана Коротеева в интервью “Вести Липецк“. – Должно быть привито около 60 процентов взрослого населения. Это то, к чему мы стремимся.

По словам Светланы Коротеевой, в регионе ведется вакцинация препаратом “Спутник V”, и данных о том, что поступят другие препараты, пока нет.

На начало марта в Липецкой области хотя бы одним компонентом вакцины было привито 4,41% населения при среднем по России показателе (3,32%). При сохранении достигнутого темпа вакцинации до конца года в регионе будет привита половина взрослого населения.

– Сейчас самый благоприятный период для проведения вакцинации. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией стабильно снижается, но в прогнозах эпидемиологов третья волна. Поэтому нужно максимально защитить группы риска, – подчеркивает Игорь Артамонов. – Необходимо сделать вакцинацию доступнее, особенно для лиц старше 60 лет. С этой целью нужно более активнее использовать работу выездных бригад, привлекать для этого автотранспорт, предоставляемый органами местного самоуправления.