Сотрудники лесных питомников Липецкой области приступили к выкопке двухлетних сеянцев сосны обыкновенной. Именно в этом возрасте растениям обеспечена высокая приживаемость, сообщили в региональном управлении лесного хозяйства.

Выращивание посадочного материала лесных культур проводится в рамках национального проекта «Экология». В девяти лесхозах региона действуют 15 питомников. В них выращиваются сеянцы дуба черешчатого, березы повислой, сосны обыкновенной, ели, рябины обыкновенной, ясеня обыкновенного. Сеянцев сосны в этом году планируют выкопать более 8,9 млн штук, при этом собственные потребности Липецкой области составляют 2,6 млн. Излишки продадут лесоводам Воронежской, Рязанской, Ростовской и Курской областей.

Сосну в питомниках сеют густыми рядами и через два года выкапывают ранней весной пока корневая система не пошла в рост. Когда наступает время выкапывать посадочный материал, по рядам проходит трактор и подкапывает землю. Затем рабочие вручную выбирают, сортируют и считают сеянцы, связывают их в пучки и отправляют на хранение в кучи специально заготовленного снега или передают заказчикам из соседних регионов.

В 2023 году в Липецкой области будет посажено около 600 гектаров леса. Массовые посадки начнутся уже в апреле, часть из них пройдет в рамках международной акции «Сад Памяти». «Память – это то, что отличает любого человека, – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов. – Мы должны помнить подвиги наших отцов, наших дедов, должны помнить историю нашей страны, которая отдавала все для фронта, для Победы. Эти сады мы сажаем каждый год не только в память о ветеранах Великой Отечественный, но и в память обо всех липчанах, участвовавших в боевых действиях и спецоперациях».