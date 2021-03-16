Первую аппликацию вакцины от коронавируса в Липецкой области получили 61789 человек. Двукратно привиты 43554 человека. Всего регион получил 70 232 дозы вакцины, сообщает региональное управление здравоохранения.

В Липецкой области от COVID-19 планируют вакцинировать 60% взрослого населения. На сегодняшний день 11% жителей региона уже сделали прививки, что выше среднероссийского уровня. В стране в среднем этот показатель составляет 7,8%.

Отечественная вакцина «Спутник-V» вводится двукратно. В течение трёх дней после прививки необходимо воздерживаться от употребления в пищу яиц, цитрусовых, кофе и алкоголя, ограничить физические нагрузки и не мочить место укола. «Вакцинация – самый простой и быстрый способ побороть коронавирусную инфекцию. Прививочная кампания в области идёт хорошими темпами. Все поставки вакцины быстро осваиваются, а, значит, всё больше людей получают иммунитет», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.