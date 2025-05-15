Около 7% площадей осталось засеять липецким аграриям этой весной

Яровыми культурами в Липецкой области на 14 мая засеяно 957 тысяч гектаров. Зерновые и зернобобовые размещены на 454 тысячах гектаров. Самые большие площади под ними в Добринском, Задонском и Чаплыгинском районах. Сейчас аграрии досеивают кукурузу на зерно и яровую пшеницу.

Масличные посеяны на 365 тысячах гектаров. Здесь лидеры по площадям Данковский, Лев-Толстовский и Усманский районы. Сев сахарной свеклы проведен на 114 тысячах гектаров. Ее больше всего традиционно сеют в Добринском, Елецком и Задонском районах. Кормовыми культурами засеяно 20 тысяч гектаров. Сев однолетних трав завершен. Осталось посеять менее 7 тысяч гектаров кукурузы на силос. Завершается сев овощей открытого грунта и посадка картофеля. Под них в этом году отведено 200 гектаров и 5,4 тысячи гектаров соответственно.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Липецкой области, яровой сев в этом году идет с опережением графика прошлого года. Всего запланировано засеять 1,1 млн гектаров. Общая площадь под сельхозкультурами в 2025 году, включая озимые, составит 1,4 млн гектаров.

«Хорошие показатели и эффективная работа липецкого АПК – результат многолетнего опыта в сельском хозяйстве, грамотного управления, своевременной подготовки ко всем полевым периодам, а также внедрения инновационных методов и постоянного инвестирования в модернизацию», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.