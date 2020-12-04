Около 800 человек приняли участие в IT-Фесте 2020 в Липецкой области

Фестиваль информационных технологий «IT-Фест 2020» активно проходит в Липецкой области. Он стартовал 28 ноября и завершится 6 декабря. Участниками фестиваля стали школьники, студенты, педагоги, сотрудники ИТ-компаний региона, а также благодаря он-лайн формату все желающие.

«Потребность в IT-специалистах сегодня большая, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что мероприятия IT-фестиваля заинтересуют жителей области самого разного возраста и откроют перед ними новые перспективы».

Программа фестиваля сформирована под разные запросы: выступления экспертов о реальном опыте использования технологий, тематические сессии, посвященные soft skills, рекрутингу и личной эффективности.

Около 800 человек в течение недели приняли участие в олимпиадах, конкурсах и мастер-классах, проходивших в рамках фестиваля на площадках образовательных организаций региона. Юные липчане демонстрировали свои навыки и знания в роботехнике, информационной безопасности и создании мультимедиа проектов.

В режиме онлайн трансляций выступали специалисты ИТ-компаний и преподаватели образовательных организаций региона, продвигающие информационные технологии. Выступления охватили широкий спектр вопросов от защиты своего аккаунта в соцсетях до разработки VR/AR-приложений, программирования виртуального робота и глобальных вопросов влияния искусственного интеллекта на нашу жизнь.

Завершится программа фестиваля соревнованиями по киберспорту. 6 декабря пройдет круглый стол с участием представителей ИТ-сообщества и руководителей профильных ведомств администрации области, в рамках которого будут обсуждаться вопросы подготовки профессиональных кадров на региональном уровне, запросы и ожидания работодателей.

Полная программа фестиваля видеоролики с площадок, где проводились олимпиады, конкурсы и мастер-классы, а также запись онлайн-выступлений уже размещены на официальном сайте фестиваля https://lipetsk.digital в библиотеке трансляций. Также информация о фестивале доступна в соцсетях:

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Все победители IT-Фест 2020, а также педагоги, ставшие лучшими в конкурсе «Цифровая перемена», получат заслуженные награды. Реализуется мероприятие в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».