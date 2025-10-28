Около 800 школьников отдохнут в загородных лагерях на осенних каникулах

Для школьников Липецкой области началась запись в осенние загородные лагеря. В этом сезоне для детского отдыха открыты четыре площадки, где ребят ждут насыщенные программы, совмещающие развлечения, спорт и образование.

Лагерь «Прометей» превратится в «Код цифрового царства». Участники смены погрузятся в мир технологий: под руководством наставников они создадут концепцию собственной игры, выбрав платформу, жанр и режимы. Дети примерят на себя роли гейм-дизайнеров и разработчиков, изучат основы программирования, робототехники, дизайна и кибербезопасности.

В лагере «Олимп» стартует проект «Модель интересных каникул». Это пространство для экспериментов, где каждый ребенок сможет примерить разные социальные роли. Такой формат поможет детям лучше понять себя, раскрыть таланты и осознать свою индивидуальность через игру и творчество.