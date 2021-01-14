Валовой сбор плодов и ягод во всех категориях хозяйств Липецкой области составил 88,7 тыс. тонн в 2020 году. В сельхозпредприятиях и КФХ региона в 2020 году было собрано 54,6 тыс. тонн, их них 38,5 тыс. тонн заложено на длительное хранение. В регионе находится более 10 садоводческих хозяйств. В среднем за год они производят от 40 до 63 тысяч тонн плодов, занимая лидирующие позиции в Центральном федеральном округе. «Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России. Развитию промышленного садоводства, увеличению площади садов и объемов производства качественной плодово-ягодной продукции в регионе уделяется большое внимание. Главную роль в этом, играет применение самых современных технологий», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Самые крупные садоводческие хозяйства региона – ЗАО «15 лет Октября» и ООО «Агроном-Сад» – расположены в Лебедянском районе. В 2020 году ими было произведено 50 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Это 93 % от общеобластного объема товарного производства.

Расширение плодово-ягодных насаждений является одним из приоритетов развития АПК. Закладка высокоинтенсивных садов новыми востребованными сортами с выходом товарной продукции до 90 % сочетается с одновременным строительством современных хранилищ с газовой средой, позволяющей сохранить яблоки от урожая до урожая.

Общая площадь плодово-ягодных насаждений в регионе на конец прошлого года составила 11 тыс. га, в том числе интенсивных и суперинтенсивных садов – 2,1 тыс. га, из которых в 2020 году было заложено 288 га. До конца 2024 года в регионе планируется заложить еще 1,6 тыс. га садов, из них 1,2 тыс. га – интенсивных. Мощность плодохранилищ увеличится к 2024 году до 50 тыс. тонн. Инвестиции в садоводство позволят нарастить сбор яблок в сельхозпредприятиях и КФХ региона с 54,6 тыс. тонн в 2020 году до 65,5 тыс. тонн семечковых к 2024 году при 100 % обеспеченности хранилищами.

С 2017 года в Липецкой области также активно развивается производство ягод. Запуск проекта в ООО «Фрагария» с объемом переработки ягод мощностью 8 тыс. тонн и заморозкой 5 тыс. тонн позволил наращивать производство ягод на 30-40 % в год. По итогам 2020 года в регионе было собрано 1,35 тыс. тонн садовой земляники, малины, смородины. В планах на ближайшие годы – увеличение производства ягод до 3-3,5 тыс. тонн и расширение ассортимента (помимо садовой земляники, малины, аронии (черноплодная рябина) и смородины в крупных хозяйствах, и крыжовника, жимолости, годжи в малом бизнесе, будут выращиваться голубика и облепиха).