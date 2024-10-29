Около 900 детей отдохнут в загородных лагерях в осеннюю смену. Ещё 12,6 тысячи проведут каникулы в пришкольных лагерях. Всего в Липецкой области открыты шесть загородных и более 200 лагерей с дневным пребываем, сообщают в управлении образования и науки региона.

В течение всей смены дети смогут участвовать в спортивных состязаниях, мастер-классах, квестах. В День народного единства пройдут запланированы памятные акции. Ребята в трудной жизненной ситуации будут отдыхать в «Олимпе», «Белой березке», «Прометее», «Лесной сказке», «Звёздном».

«В приоритете любой детской оздоровительной кампании – безопасность и комфортный отдых наших ребят. Организаторы постарались сделать его максимально насыщенным и предусмотрели множество активностей с учетом погодных показателей», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.