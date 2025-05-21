Около 900 липчан приняли участие в легкоатлетической эстафете в честь 80-летия Победы

Легкоатлетическая эстафета в честь 80-летия Победы на призы Издательского дома «Липецкая газета» состоялась сегодня в центре Липецке. Стартом и финишной точкой стала площадь Ленина-Соборная. Всего спортсмены преодолели 5 километров 750 метров – это 15 этапов. В общей сложности в забеге приняли участие около 900 человек. Это старшеклассники, студенты, представители трудовых коллективов.

«В очередной раз липчане дружно вышли на дистанцию, продемонстрировав командный дух и верность традиции отмечать май массовым городским забегом. Старт этого года не только про спортивные традиции, но и про величайшее событие в нашей истории — 80-летие Победы. Участники не только соревновались, но и пронесли в своих сердцах память о тех, кто боролся за мирное небо над нами», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.