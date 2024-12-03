Жители Липецкой области за время Всероссийской акции «Монетная неделя» принесли в банки более 406 тысяч монет. Общая сумма возвращенных в оборот монет составила почти 1 млн 818 тысяч рублей.

Акция проходила с 7 по 20 октября 2024 года. Жители региона могли принести в офисы банков-участников скопившиеся дома монеты и обменять их на банкноты. Кроме того, зачислить деньги можно было на счет. В Монетной неделе приняли участие 10 банков и сеть супермаркетов, работающих в Липецкой области.

У липчан скопились 130 тысяч штук десятирублевых монет, 90 тысяч монет номиналом один рубль и 72 тысячи двухрублевых. Меньше всего на обмен принесли монет в 1 копейку — 3 тысячи штук. Такие акции помогают вернуть в оборот мелочь и сократить затраты на чеканку новых монет. Монетная неделя проводится в Липецкой области регулярно, а ее популярность растет. Весной липчане принесли в банк около 390 тысяч монет на сумму почти 1,5 млн рублей.