Центру компетенций АПК Липецкой области 12 февраля исполнилось пять лет. За это время здесь получили консультации порядка 2000 фермеров, претендующих на государственную поддержку. Более 70% из них стали грантополучателями. В том числе все обладатели гранта «Агротуризм» прошлого и текущего годов получили консультации в Центре компетенций.

Липецкий Центр оказывает информационную поддержку государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках «Мобильного офиса» специалисты профильного отдела и руководство выезжают в муниципалитеты, рассказывают об изменениях и привлекают новых участников. «Мобильный офис» – один из самых популярных инструментов информационной деятельности Центра компетенций. Этот опыт, как удачный, отметила и взяла себе на вооружение делегация Смоленской области, посетившая регион. В 2023 году, помимо смолян, специалисты Центра делились опытом с коллегами из Калуги и Республики Саха (Якутия).

Сотрудниками Центра подготовлено 67 коробочных решений или бизнес-концепций для граждан, претендующих на получение социального контракта от органов соцзащиты. «Социальный контракт доказал свою эффективность в вопросах организации занятости населения и сохранения социальной стабильности. В Липецкой области эта программа очень успешна. По предоставлению соцконтрактов на развитие своего дела и их результативности регион в числе лучших в стране», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также в сфере компетенций специалистов Центра составление отчётности о финансово-экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителей области в связи с предоставлением им господдержки из бюджета, анализ и сопровождение деятельности МСП, оказание консультационной поддержки в системе ФГИС «Зерно». Центром компетенций выпущено порядка 11 тысяч буклетов и других методических пособий и справочных материалов в помощь малому и среднему бизнесу на селе.

Центр компетенций АПК Липецкой области был создан в числе первых в России. Его появление в 2019 году было продиктовано необходимостью реализации Указа Президента РФ Владимира Путина и поручения Правительства РФ о создании системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».