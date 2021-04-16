С момента запуска льготной ипотеки под 6,5% в апреле 2020 года банки выдали почти 450 тысяч кредитов почти на 1,337 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Ровно год назад Президент Российской Федерации объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%, которая была призвана поддержать строительную отрасль, повысить доступность жилья за счёт низкой ставки и улучшить жилищные условия россиян. Сейчас можно сказать, что программа оказалась крайне востребованной. За год банки выдали почти 450 тысяч кредитов на 1,337 трлн рублей. Согласно данным ДОМ.РФ, средняя площадь жилья, купленного по льготной ипотеке, составляет около 50 квадратных метров», – заявил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что с Центральным Банком ведётся совместная работа по разработке дальнейших решений по льготным ипотечным программам, в частности на этой неделе состоялось рабочая встреча с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной

«Решение о дальнейшей судьбе ипотеки окончательно не принято. Наша задача сегодня – найти ту середину, при которой и цены не будут разгоняться, и чтобы программа льготной ипотеки продолжалась. Так как без этого мы точно не нарастим объёмы строительства. Я убеждён, что льготная ипотека – не ключевой фактор для роста цен на жилье. Важно соотношение спроса и предложения на рынке, там, где есть перегретый спрос, мы будем искать пути решения проблемы», – отметил заместитель Председателя Правительства.

В Липецкой области получили широкую популярность федеральные программы льготного ипотечного кредитования. Так, с помощью ипотечных кредитов с государственной поддержкой в 2020 году улучшили жилищные условия 1 842 семьи. Объём кредитования по данной программе составил 3,4 млрд рублей. В 2021 году темпы выдачи кредитов не снижаются: на текущую дату выдано кредитов на 0,986 млрд рублей, это составляет 29% от годовой суммы прошлого года.

«Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильём. Мы активно работаем для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне. Выгодные программы кредитования помогают многим улучшить условия проживания», — подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

«Мы видим, что программа льготной ипотеки оказалась очень востребованной у людей практически во всех регионах страны. Только в 2021 году выданы почти 100 тысяч кредитов на сумму 335 млрд рублей, средний размер кредита составляет около 3 млн рублей», – прокомментировал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

Строительство представляет собой межотраслевой комплекс, дающий импульс развитию смежных отраслей. В этом смысле льготная ипотека, помимо своей основной функции, стала также инструментом с долгосрочным мультипликативным эффектом для экономики страны. Запуск программы обеспечил рост объёмов нового строительства на рынке жилья: площадь разрешений на строительство жилья, выданных за три месяца текущего года, превысила аналогичный показатель I квартала 2020 года на 54%.