Пройти обучение для дальнейшего трудоустройства или сохранения занятости в 2021 году смогут 1965 жителей Липецкой области. Программа реализуется в рамках регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» за счёт средств федерального бюджета.

Бесплатное обучение смогут пройти граждане, ищущие работу и обратившиеся в службу занятости, включая работающих граждан; люди старше 50 лет; граждане предпенсионного возраста; мамы, находящиеся в отпуске по уходу за детьми до трёх лет; неработающие мамы дошкольников.

«Получение новой профессии или повышение квалификации может помочь тем, кто ищет работу, стать более востребованными на рынке труда или открыть собственное дело. В рамках новых образовательных программ предлагаются самые разнообразные направления: от ремонта и обслуживания автомобилей до управления персоналом, IT-сферы», – прокомментировала начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.

Подать заявку на обучение по новым образовательным программам, актуальным для дальнейшего трудоустройства или сохранения занятости, можно через портал «Работа в России». Для этого необходимо авторизоваться через портал Госуслуг и войти в раздел под баннером «Пройдите обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» на портале «Работа в России».

На федеральном уровне обучение организуют АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Томский государственный университет. Федеральные операторы определят, какие образовательные организации будут реализовывать программы переобучения и дополнительного профессионального образования в регионах.

Обучение будет вестись как по основным программам профподготовки и переподготовки, повышения квалификации по рабочим профессиям и должностям служащих, так и по программам дополнительного профессионального образования – для лиц, получающих или имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование. Форма обучения – очная, в том числе с применением дистанционных технологий. Длительность обучения – от двух недель до трёх месяцев. По окончании обучения будет выдан документ установленного образца.