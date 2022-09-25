Общая сумма выплат жителям Липецкой области от страховых компаний приблизилась к 1 млрд рублей во II квартале 2022 года, превысив аналогичный показатель прошлого года. При этом сборы страховщиков за тот же период также увеличились.

«Общие сборы страховых компаний в регионе во II квартале составили 1,7 млрд рублей, это на 8% больше по сравнению с показателем прошлого года. Большую часть этих денег липчане потратили на полисы ОСАГО – 469 млн рублей и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) – 717 млн рублей», – пояснила эксперт липецкого отделения Банка России Оксана Щеглова.

Объем выплат застрахованным липчанам в апреле-июне увеличился на 42% по сравнению с прошлым годом – жители региона получили 999 млн рублей. Рост обеспечило в основном ИСЖ (увеличение выплат более чем в два раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года) благодаря расчетам по ранее заключенным трехлетним договорам.