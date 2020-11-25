Около шести тысяч липецких учителей получают выплаты за классное руководство

С нового учебного года педагоги региона, являющиеся классными руководителями, получают специальную выплату из федерального бюджета – пять тысяч рублей. Если учитель взял под свою ответственность одновременно два класса, то и выплата осуществляется в двойном размере – 10 тысяч рублей в месяц.

На специальные выплаты педагогам Липецкой области из федерального бюджета выделено почти 158 миллионов рублей. При этом федеральные выплаты не отменяют региональные. С июня 2019 года из бюджета Липецкой области классным руководителям доплачивают от пяти до шести тысяч рублей ежемесячно.

«Управление образования и науки Липецкой области контролирует перечисление выплат педагогам. Хочу еще раз подчеркнуть, выплата осуществляется независимо от числа учеников в каждом классе и реализуемых в них образовательных программ. Денежное вознаграждение за работу получают все классные руководители», – отмечает начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.