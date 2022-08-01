Ежегодный межрегиональный фестиваль-погружение «Тайны усадьбы», который в минувшие выходные прошёл на родине Петра Семёнова-Тян-Шанского, собрал около трёх тысяч гостей. В усадьбе Рязанка в Чаплыгинском районе было организовано более 10 тематических и стилизованных пространств.

Фестиваль открыли церемонией спецгашения юбилейного конверта в локации «почтовая станция». Её приурочили к 195-летию со дня рождения владельца усадьбы, выдающегося учёного Петра Семёнова-Тян-Шанского. В честь знаменательной даты организаторы разработали и выпустили филателистическую серию «Фестиваль-погружение «ТАЙНЫ УСАДЬБЫ». Она включает в себя почтовые конверт, открытку, марку-виньетку, штемпель и 3D деревянную марку из бука. Организаторы фестиваля отметили, что конверты и открытки с памятными оттисками станут достойным украшением коллекций филателистов, учёных, краеведов и всех ценителей истории.

Гости фестиваля прибыли из разных регионов. Туристы посетили интерактивные исторические площадки, атмосферные мастер-классы и живописные фотозоны. В течение всего дня работали пространства «кабинет уездного доктора», «крокетная площадка», «провинциальная школа», «пикник». Особый интерес у гостей вызвала локация «чаепитие в саду», где можно было попробовать травяной чай по местному рецепту и фирменное варенье семьи Семеновых.

«Фестиваль «Тайны усадьбы» является ярким событием в туристической и культурной жизни региона, и с каждым годом привлекает всё больше гостей, желающих познакомиться с этим удивительным и красивым местом», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Важной частью фестиваля стала деловая программа «Многостороннее партнёрство в целях сохранения и развития дворянской усадьбы. Опыт взаимодействия». В круглом столе приняли участие потомки Петра Семёнова-Тян-Шанского, представители регионального управления культуры и туризма, руководители усадеб Липецкой, Рязанской, Тамбовской областей. Центральной темой обсуждения стала подготовка к предстоящему 200-летию со дня рождения Петра Петровича и федеральное празднование памятной даты.