Около трёх тысяч выпускников в Липецкой области сдали профильную математику

ЕГЭ по математике профильного уровня в Липецкой области сегодня сдавали более 2900 школьников. Свои результаты выпускники узнают не позднее 24 июля 2020 года.

За ходом проведения экзамена следили 73 общественных наблюдателя. Ещё 68 человек вели наблюдение онлайн в Ситуационно-информационном Центре управления образования и науки Липецкой области.

Экзамен прошёл с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по проведению итоговой аттестации. Социальная дистанция между обучающимися и зигзагообразная рассадка участников экзамена была организована в каждом пункте проведения экзаменов.

Выпускникам измеряли температуру и обрабатывали руки кожным антисептиком. Для педагогов, присутствующих на экзамене, были предусмотрены средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. В целях психологического комфорта участникам ЕГЭ наличие маски предполагается по желанию.

Кампания ЕГЭ-2020 в регионе проходит без сбоев. Созданы все необходимые условия для проведения экзаменов: как в технической и технологической частях, так и в части безопасности с учётом действующей эпидемиологической ситуации, сообщили в региональном управлении образования и науки.

Следующий ЕГЭ пройдёт 13 июля. Выпускники будут сдавать историю и физику. Основной период сдачи единого государственного экзамена в 2020 году стартовал 3 июля с испытаний по географии, литературе, информатике и ИКТ. Он продлится до 25 июля. Дополнительный период ЕГЭ пройдёт с 3 по 8 августа 2020 года. Всего в Липецкой области в основной период ЕГЭ 2020 года планируют принять участие более 5300 человек, из них около 360 человек – выпускники прошлых лет.

«Единый государственный экзамен – это пропуск к дальнейшему образованию. Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.