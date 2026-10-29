Около тысячи детей ежегодно проходят медицинскую реабилитацию в Липецкой области

В отделении медицинской реабилитации Липецкой городской детской больницы ежегодно получают помощь около тысячи детей, 60% из которых имеют инвалидность. Здесь проходят восстановительное лечение пациенты с детским церебральным параличом, нарушениями опорно-двигательного аппарата, речевого и психического развития, а также другими сложными заболеваниями.

Для каждого ребёнка специалисты разрабатывают индивидуальную программу реабилитации с учётом диагноза, двигательных возможностей и особенностей развития. Продолжительность курса составляет от 16 до 19 дней.

Один из пациентов отделения — Данила. На первый курс реабилитации мальчик приехал в инвалидной коляске. Позже начал передвигаться с помощью костылей, а сегодня уже ходит самостоятельно. Подобные результаты становятся важными событиями не только для самих детей, но и для их семей. В реабилитации детей участвует многопрофильная команда: врачи, психологи, логопеды, массажисты, инструкторы лечебной физкультуры и педагоги.

«За каждым новым навыком стоит большой труд ребёнка, его семьи и врачей. Важно, что такую помощь можно получить рядом с домом. Особенно когда реабилитация требует месяцев, а порой и лет», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Отделение оснащено современным оборудованием для восстановления двигательных функций. В лечении применяются роботизированные комплексы «ПАБЛО» и «АРМЕО», тренажёры «Мотомед», установка «ЭКЗАРТА», оборудование для вертикализации и обучения ходьбе. Также работают залы лечебной физкультуры и механотерапии, кабинеты массажа и физиотерапии, бассейн.

Для детей с ДЦП применяется ботулинотерапия, направленная на уменьшение мышечной спастичности и профилактику контрактур. Ежегодно такое лечение получают до 100 пациентов.

Отделение функционирует с 2017 года и рассчитано на 45 мест, включая 15 мест дневного стационара. Медицинская реабилитация доступна детям из Липецкой области в возрасте от одного года до 18 лет. По данным медицинского учреждения, 92% пациентов завершают курс реабилитации с улучшением состояния.

Развитие детской медицинской реабилитации позволяет семьям получать комплексную специализированную помощь в своём регионе, без необходимости регулярно выезжать на лечение в другие субъекты страны. Это особенно важно для детей, которым требуются повторные курсы и длительное восстановление. Отделение медицинской реабилитации Липецкой городской детской больницы расположено по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, 40.