Около тысячи компаний Липецкой области проявляют особую заботу к семейным работникам

Губернатор региона Игорь Артамонов провел заседание координационного Совета по демографической политике Липецкой области. Доклады представили министерства торговли и ценовой политики, молодежной политики, физической культуры и спорта, а также научное сообщество, которое провело исследование мнений жителей.

Согласно экспертному заключению, среди причин, из-за которых молодежь Липецкой области не спешит вступать в брак: отсутствие жилья и доходов, а также страх потерять свободу. В то же время брак, по мнению липчан, дает эмоциональное удовлетворение, взаимопомощь супругов и юридические гарантии. А образ счастливой семьи – это не просто союз двух сердец, а еще и дети.

Национальные цели с такими установками во многом совпадают. Для поддержки семей с детьми в области реализуется множество мер поддержки. Причем особое внимание и забота со стороны региональной власти начинается еще на этапе подготовки к рождению ребенка. Речь идет в том числе о лечении тех, у кого есть проблемы со здоровьем, а также проведении процедуры ЭКО.

Еще один вопрос, который был поднят на заседании, – поддержка семей со стороны работодателей. В 2025-2026 годах в регионе улучшили меры поддержки работников с семейными обязанностями порядка 1000 компаний. Они ввели единовременные выплаты в связи с рождением ребенка, дарят подарки детям к праздникам, помогают собрать школьников к учебному году, предоставляют гибкий график родителям.

«По итогам года нужно проанализировать, какие именно меры поддержки дали лучший результат. Их будем рекомендовать включать корпоративные демографические программы всем предприятиям Липецкой области», – отметил Игорь Артамонов.

Кроме того, особые льготы в регионе полагаются многодетным семьям. В частности, некоторые кафе и рестораны предоставляют скидку в размере 10-20% семьям с тремя и более детьми, а также участникам СВО. Эти учреждения общепита размещают на входе специальные наклейки. Сделать многодетность популярной призваны и развлекательные, спортивные, культурные события в регионе, где чествуют большие и крепкие семьи. В преддверие Дня семьи, любви и верности министерствам и муниципалитетам дано задание продумать программу праздника, чтобы она получилась яркой, зрелищной, интересной и запоминающейся.